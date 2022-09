Chromecast con Google TV (HD) arriva in Italia a ottobre. Per il prezzo si tira un sospiro di sollievo (Di giovedì 22 settembre 2022) Si pensava potesse costare dieci euro di più, invece la Chromecast con Google TV economica ha mantenuto il prezzo delle prime indiscrezioni. La risoluzione è solo in HD, ma c’è l’HDR.... Leggi su dday (Di giovedì 22 settembre 2022) Si pensava potesse costare dieci euro di più, invece laconTV economica ha mantenuto ildelle prime indiscrezioni. La risoluzione è solo in HD, ma c’è l’HDR....

