Chiamatelo Karate Kim | insostituibile per il Napoli Koulibaly è già dimenticato?

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 22 settembre 2022)Kim è il nuovo soprannome del difensore deldopo l’intervento deciso e decisivo in Milan-su Brahim Diaz. L’urlo di Kim dopo quell’intervento è stata una delle copertine della sfida di San Siro. Il Sudcoreano si è integrato perfettamente nella rosa fin dal primo giorno con sua semplicità e vitalità, che in campo si trasforma in concretezza e attenzione. Kim non è quasi mai spettacolare, ma è assolutamente deciso e pratico. Spesso è in anticipo, talmente tanto che quasi sembra non fare nulla di eccezionale. Se c’è bisogno scaraventa il pallone in curva ed ha limitato le sue sortite offensive che si concedeva più spesso in Turchia,Kim: fondamentale per Spalletti Kim oramai è una realtà per ilche ha trovato in lui un validissimo sostituto di. ...