Chi è Sonia Bruganelli? Età, altezza, vita privata e Instagram (Di giovedì 22 settembre 2022) Ecco alcune info e curiosità sull’opinionista del GF Vip 7, Sonia Bruganelli: chi è, l’età, la vita privata e marito e dove seguirla su Instagram e social. Tutto ciò che c’è da sapere su di lei. Chi è Sonia Bruganelli Nome e Cognome: Sonia BruganelliData di nascita: 20 febbraio 1974Luogo di Nascita: RomaEtà: 48 annialtezza: 1,79 mPeso: informazione non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 22 settembre 2022) Ecco alcune info e curiosità sull’opinionista del GF Vip 7,: chi è, l’età, lae marito e dove seguirla sue social. Tutto ciò che c’è da sapere su di lei. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 20 febbraio 1974Luogo di Nascita: RomaEtà: 48 anni: 1,79 mPeso: informazione non L'articolo proviene da Novella 2000.

zuccaro_sonia : RT @nicolettadec: “Le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso.” HANNAH ARENDT #LaStoriaSiam… - AlvaroFrabotta : RT @FiumeSonia: Salve,sono Sonia Da Fiume,ho appena lasciato un lavoro precario da più di 6 anni,a breve inizierò a lavorare in una solida… - CenturrinoLuigi : RT @FiumeSonia: Salve,sono Sonia Da Fiume,ho appena lasciato un lavoro precario da più di 6 anni,a breve inizierò a lavorare in una solida… - AngiolinaRuta : RT @FiumeSonia: Salve,sono Sonia Da Fiume,ho appena lasciato un lavoro precario da più di 6 anni,a breve inizierò a lavorare in una solida… - marcomoltomale : RT @FiumeSonia: Salve,sono Sonia Da Fiume,ho appena lasciato un lavoro precario da più di 6 anni,a breve inizierò a lavorare in una solida… -