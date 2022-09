Chi è Charlie Gnocchi | età | altezza peso | moglie | figli | fratello e nome vero 

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 settembre 2022): età,e curiosità. Attore, conduttore televisivo e radiofonico e inviato di Striscia la Notizia,è nato in una famiglia numerosa. Ha cinque fratelli: Andy, Alberto, Federico, Elene a Gene (Eugenio), noto conduttore e comico della televisione italiana.iniziato come chitarrista nel gruppo i Desmodromici nel quale cantava ilGene e grazie a lui ha iniziato a frequentare il mondo dello spettacolo.ha lavorato allo Zelig di Milano e ha partecipato al FestivalBar 1992. Nello stesso anno ha debuttato in coppia con Joe Violanti su Radio 105.L’anno seguente sono sbarcati su RTL 102.5 con il programma “Alto Godimento” e ...