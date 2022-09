Chi è Antonella Fiordelisi? Età, fidanzato e Instagram (Di giovedì 22 settembre 2022) Conosciamo tutto su Antonella Fiordelisi, dalla sua carriera, i programmi televisivi, la vita privata e i fidanzati, la biografia e come seguirla su Instagram. Chi è Antonella Fiordelisi Nome e cognome: Antonella FioredelisiData di nascita: 14 marzo 1998Luogo di nascita: SalernoEtà: 24 anniSegno zodiacale: PesciAltezza: 1,78 mPeso: 61 kgProfessione: schermitrice e influencerfidanzato: Antonella è singleFigli: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 22 settembre 2022) Conosciamo tutto su, dalla sua carriera, i programmi televisivi, la vita privata e i fidanzati, la biografia e come seguirla su. Chi èNome e cognome:FioredelisiData di nascita: 14 marzo 1998Luogo di nascita: SalernoEtà: 24 anniSegno zodiacale: PesciAltezza: 1,78 mPeso: 61 kgProfessione: schermitrice e influencerè singleFigli: L'articolo proviene da Novella 2000.

carpisa67 : Secondo voi chi andrà in nomination stasera? Secondo me salatino , George e Antonella #GFvip - plumcake98 : Chi avrebbe dovuto vincere i precedenti #gfvip: GFVIP 1: Gabriele Rossi GFVIP 2: Cristiano Malgioglio GFVIP 3: Lor… - LatteCondensato : Io che ancora non so chi cazzo è Antonella #zatteravip - Angela57753061 : ieri sera C40 e Romita facevano un discorso sul fatto che gli “anziani” siano più sfavoriti nei televoti rispetto a… - RenatoCuccu1 : @ESTANCA2 ... ma perché continuate ad andare contro Antonella? ... mi state sinceramente stancando ... fate pure il… -