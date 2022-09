Chelsea Manning | la voce delle verità sovversive

MarceVann : RT @SMaurizi: @Nibbionero @RisatoNicola la mia posizione sugli Stati Uniti è pubblica: c'è un'America che ammiro ed è quella di Daniel Ells… - RisatoNicola : RT @SMaurizi: @Nibbionero @RisatoNicola la mia posizione sugli Stati Uniti è pubblica: c'è un'America che ammiro ed è quella di Daniel Ells… - SMaurizi : @Nibbionero @RisatoNicola la mia posizione sugli Stati Uniti è pubblica: c'è un'America che ammiro ed è quella di D… - 83221n4ndr34 : @MarioAntani1 @CarloCalenda Assange è un criminale che, a differenza di Chelsea Manning, non s'è manco fatto la gal… - Interesse_G78 : @AwP3R_GC @SMaurizi Si ma continuare a propinarmi 'opinioni' di parte, serve a poco. Di certo Chelsea Manning ha af… -

Arrestato in Inghilterra con l'accusa di spionaggio , rischia di trascorrere la sua vita in prigione per aver rivelato documenti statunitensi secretati, ricevuti dalla ex militare, ......da parte di WikiLeaks di decine di migliaia di documenti militari e diplomatici - dove Assange ha denunciato i crimini di guerra statunitensi in Iraq e Afghanistan - che l'informatore... Jorit in Russia per il murale dedicato a Julian Assange