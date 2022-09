CHE TEMPO CHE FA: MARA MAIONCHI PRENDE IL POSTO DI ORIETTA BERTI AL TAVOLO (Di giovedì 22 settembre 2022) Che TEMPO Che Fa, il popolare talk show di Rai3, si prepara a tornare in onda domenica 9 ottobre tra conferme e novità. Una di queste la annuncia Fabio Fazio: MARA MAIONCHI new entry al TAVOLO. Ritroveremo il padrone di casa Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, e tanti ospiti del mondo dello spettacolo, sport e politica, oltre a personalità nazionali e internazionali che sono ormai di casa nel salotto più pop della tv italiana. Dai premi Nobel ai premi Oscar, Fabio non si è fatto mancare nulla in questi anni. Spazio anche alla leggerezza di casa nostra, ben incarnata dal TAVOLO che è diventato un segmento vero e proprio di CTCF. Proprio al TAVOLO siederà, fissa o quasi, la travolgente MARA MAIONCHI. La produttrice ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 22 settembre 2022) CheChe Fa, il popolare talk show di Rai3, si prepara a tornare in onda domenica 9 ottobre tra conferme e novità. Una di queste la annuncia Fabio Fazio:new entry al. Ritroveremo il padrone di casa Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, e tanti ospiti del mondo dello spettacolo, sport e politica, oltre a personalità nazionali e internazionali che sono ormai di casa nel salotto più pop della tv italiana. Dai premi Nobel ai premi Oscar, Fabio non si è fatto mancare nulla in questi anni. Spazio anche alla leggerezza di casa nostra, ben incarnata dalche è diventato un segmento vero e proprio di CTCF. Proprio alsiederà, fissa o quasi, la travolgente. La produttrice ...

