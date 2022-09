Che colpo per la Spagna! Luis Enrique sconvolge tutti | ecco cosa ha fatto

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il tecnicoha davvero stupito, stravolti gli allenamenti per garantire il miglior rendimento alla squadra in vista dei mondiali PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La nazionale spagnola come al solito è una delle favorite quando scende in campo e soprattutto da quando è guidata dasono state tantissime Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.