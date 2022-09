Charlene di Monaco sparisce | ritorno difficile dai funerali della Regina

Leggi su dilei

(Di giovedì 22 settembre 2022)dipare si sia ritirata nei suoi appartamenti appena tornata da Londra, dopo aver assistito aiElisabetta. Si pensava che la Principessa fosse provata dallo stress di due giorni impegnativi, ma pare che il motivo di questo isolamento forzato sia un altro. Isolamento reso ancora più aspro dal fatto che Alberto l’ha lasciata immediatamente sola per volare a New York.e Alberto di, rientrodaiDunque, è stato unquello dididalle esequie di Elisabetta II. La moglie di Alberto, che ha indossato per la triste occasione un lungo abito nero che non la valorizzava, ha ...