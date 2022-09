Champions League: gli alti e i bassi delle italiane (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Napoli vola, mentre il Milan ha saputo approfittare bene delle difficoltà del Chelsea. L’Inter ha rispettato i pronostici, per la Juventus, invece, il periodo nero rischia di diventare ancora più cupo. Sono solo due le giornate disputate finora nella stagione ‘22/‘23 di Champions League. Poche per avere un quadro definitivo della situazione delle 4 italiane coinvolte ma abbastanza per tracciare un primo bilancio in vista della ripartenza di martedì 4 ottobre. Champions League: Napoli, non è un exploit Partiamo dalle note positive. Il Napoli ha dimostrato all’Europa intera che il calcio italiano non è definitivamente morto. Lo ha fatto prima al Maradona, contro il Liverpool di Klopp. Una squadra in crisi, è vero, ma con un organico fatto da campioni di livello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Napoli vola, mentre il Milan ha saputo approfittare benedifficoltà del Chelsea. L’Inter ha rispettato i pronostici, per la Juventus, invece, il periodo nero rischia di diventare ancora più cupo. Sono solo due le giornate disputate finora nella stagione ‘22/‘23 di. Poche per avere un quadro definitivo della situazionecoinvolte ma abbastanza per tracciare un primo bilancio in vista della ripartenza di martedì 4 ottobre.: Napoli, non è un exploit Partiamo dalle note positive. Il Napoli ha dimostrato all’Europa intera che il calcio italiano non è definitivamente morto. Lo ha fatto prima al Maradona, contro il Liverpool di Klopp. Una squadra in crisi, è vero, ma con un organico fatto da campioni di livello ...

