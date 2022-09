Cesare Cremonini duetta con Lucio Dalla in Stella di mare (Di giovedì 22 settembre 2022) Cesare Cremonini torna con un emozionante duetto con Lucio Dalla sulle note del brano capolavoro Stella di mare, in un’inedita versione Cesare Cremonini torna con un emozionante duetto con Lucio Dalla sulle note del brano capolavoro Stella di mare, in un’inedita versione in uscita giovedì 29 settembre. Si tratta di un’operazione artistica senza precedenti: per la prima volta, infatti, grazie a Sony Music, Pressingline e alla Fondazione Lucio Dalla, è stato concesso l’utilizzo della voce di Lucio dal master originale del brano del 1979. Stella di mare oggi rinasce come un miracolo, grazie a una ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 22 settembre 2022)torna con un emozionante duetto consulle note del brano capolavorodi, in un’inedita versionetorna con un emozionante duetto consulle note del brano capolavorodi, in un’inedita versione in uscita giovedì 29 settembre. Si tratta di un’operazione artistica senza precedenti: per la prima volta, infatti, grazie a Sony Music, Pressingline e alla Fondazione, è stato concesso l’utilizzo della voce didal master originale del brano del 1979.dioggi rinasce come un miracolo, grazie a una ...

CremoniniCesare : Il triplo album live #CremoniniLIVEStadi2022 + Imola in uscita il 28 Ottobre già in pre order da ora qui:… - LuisaRagni : RT @StraNotizie: Cesare Cremonini con Lucio Dalla in Stella di mare: il post Instagram - quiedoranews : In uscita il 29 settembre una nuova versione del celebra brano dei Lucio Dalla, pubblicato nel 1979, riletto per l'… - StraNotizie : Cesare Cremonini con Lucio Dalla in Stella di mare: il post Instagram - CristinaSilvi3 : RT @CremoniniCesare: Il triplo album live #CremoniniLIVEStadi2022 + Imola in uscita il 28 Ottobre già in pre order da ora qui: https://t.co… -