Cecilia Rodriguez in Senza veli | la foto fa il giro del web ma non convince | ecco perché

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 22 settembre 2022)innon è una novità... Ma quello che c'è in questo scatto sicuramente vi lascerà impressionati:di cos'è. Quando si parla ditutti pensano sempre a Belen. Oltre a lei, tuttavia, ci sono anche i due fratelli: Jeremias e. Soprattutto quest'ultima è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi programmi televisivi ed emergendo non più come 'la sorella di'., insomma, è una bellissima donna che ha conquistato un numero di fan importante. Non è un caso se venga chiamata in modo affettuoso 'Ceciu'. Oltre a vari seguaci, la donna ha anche ottenuto un fidanzato che fa invidia a tutte: Ignazio Moser. Proprio con Ignazio,si mostra quotidianamente ...