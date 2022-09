C'è tempo fino al 31 ottobre per ricevere i rimborsi del cashback (Di giovedì 22 settembre 2022) Il programma è stato sospeso a fine 2021, ma in caso l'Iban inserito sia errato, c'è tempo fino alla fine di ottobre per correggerlo Leggi su wired (Di giovedì 22 settembre 2022) Il programma è stato sospeso a fine 2021, ma in caso l'Iban inserito sia errato, c'èalla fine diper correggerlo

acmilan : #MilanJuve ??? ?? Season-ticket holders can buy a second ticket at a special price, until 21 September ??? ?? Sei abbo… - matteosalvinimi : ...potenziamento dell'assegno unico per aiutare le familiare con più figli e più assistenza domiciliare e medicina… - matteosalvinimi : Tutti gli italiani vanno tutelati, a partire da chi ha più bisogno. #25settembrevotolega, c’è tempo dalle 7 fino alle 23. (2/2) - El1_Elyon : Fino a stamattina il video era pubblico . Forte ma che sono riuscito a tagliarlo in tempo . - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Per recuperare i rimborsi non ricevuti per IBAN mancante o errato del programma Cashback, che si è co… -