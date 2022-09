C'è stato un crollo al Globe Theatre di Roma. Dodici feriti (Di giovedì 22 settembre 2022) Una scala del Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a Roma, è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ceduto. Sono Dodici i feriti, adulti e ragazzi, trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, al Policlinico Gemelli, al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenute 7 automediche e una ambulanza. "Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prima di una conferenza in Campidoglio. "Ora il Globe verrà ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 settembre 2022) Una scala del, il teatro all'interno di Villa Borghese a, è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ceduto. Sono, adulti e ragazzi, trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, al Policlinico Gemelli, al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenute 7 automediche e una ambulanza. "Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità", ha detto il sindaco diRoberto Gualtieri prima di una conferenza in Campidoglio. "Ora ilverrà ...

_Nico_Piro_ : russa in vista con crollo potere Putin. Insomma marketing della guerra in piena. Purtroppo la dura realtà è un'altr… - ricpuglisi : Dal punto di vista politico la sudditanza dei Buoni & Giusti alla sinistra è uno dei principali problemi aperti in… - carlosantaroni2 : RT @ErmesAntonucci: Il tribunale di Genova ha escluso Aspi e Spea come responsabili civili nell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Div… - TommyBrain : RT @michele_geraci: ??Import?? Uno degli effetti sperati della Sanzioni era il crollo delle importazioni. C'è stato un rallentamento del 6.5… - Carmeli33392291 : Una politica di sussidi ha la sua ragion d’essere in una fase di emergenza o di crollo del mercato, come è stato n… -