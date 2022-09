Cashback | prorogato termine per recupero rimborsi | ecco come fare

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ci sarà tempo fino al 31 ottobre prossimo per recuperare inon ricevuti per IBAN mancante o errato del programma, che si è concluso il 31 dicembre 2021. Il Programma inserito all’interno del più ampio Piano Italia Cashless, è nato con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di carte e applicazioni di pagamento, carte di credito e debito per favorire lo sviluppo di un sistema di transazioni digitale, sicuro, semplice e trasparente. Conclusione del programma Il programma, lanciato in via sperimentale l’8 dicembre 2020 con un rimborso speciale dedicato agli acquisti natalizi è rimasto attivo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021. L’articolo 1, comma 640, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha stabilito la conclusione del Programmaal 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del ...