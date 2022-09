CasaPound contro l’agenda Draghi: “avete messo sul lastrico imprese e famiglie”. (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 sett – “Grazie all’agenda Draghi”, questi sono i cartelli che sono stati affissi nella notte di fronte alle attività chiuse o in crisi delle principali città italiane dai militanti di CasaPound Italia. Un blitz, quello del movimento, che lancia un’accusa ben precisa contro il Governo Draghi e chiede un’inversione di rotta per tirare imprese e famiglie fuori dal baratro. Cpi contro l’agenda “Il Governo Draghi ha dato il colpo di grazia a un Paese che già faticava a reggere i colpi della crisi economica – si legge in nella nota del movimento – L’incapacità e la miopia di questa classe politica, compresi i partiti che hanno colpevolmente sostenuto il governo, sono la causa di quello che si preannuncia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 sett – “Grazie al”, questi sono i cartelli che sono stati affissi nella notte di fronte alle attività chiuse o in crisi delle principali città italiane dai militanti diItalia. Un blitz, quello del movimento, che lancia un’accusa ben precisail Governoe chiede un’inversione di rotta per tirarefuori dal baratro. Cpi“Il Governoha dato il colpo di grazia a un Paese che già faticava a reggere i colpi della crisi economica – si legge in nella nota del movimento – L’incapacità e la miopia di questa classe politica, compresi i partiti che hanno colpevolmente sostenuto il governo, sono la causa di quello che si preannuncia ...

Olindo35055898 : RT @CpiSardegna: Nuovo blitz di #CasaPound che lancia un'accusa ben precisa contro il Governo Draghi e chiede un'inversione di rotta per ti… - cclatwe : @La_manina__ Il fascismo dei liberali... - giuliramone : RT @CpiSardegna: Nuovo blitz di #CasaPound che lancia un'accusa ben precisa contro il Governo Draghi e chiede un'inversione di rotta per ti… - AManfrotto : RT @CpiSardegna: Nuovo blitz di #CasaPound che lancia un'accusa ben precisa contro il Governo Draghi e chiede un'inversione di rotta per ti… - CpiSardegna : Nuovo blitz di #CasaPound che lancia un'accusa ben precisa contro il Governo Draghi e chiede un'inversione di rotta… -