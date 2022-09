Carolina Marconi sull’ex fidanzato Tommy Vee: “È finita per le troppe mancanze” (Di giovedì 22 settembre 2022) Una delle coppie più amate della storia del Grande Fratello: entrambi bellissimi, dal carattere forte e soprattutto molto innamorati. Carolina Marconi e Tommy Vee sono rimasti nel cuore di tutti i fan della trasmissione. Ma come mai è finita la loro storia? E’ stata proprio Carolina a svelare alcuni dettagli del loro rapporto… “Troppo lontani”, le parole di Carolina Marconi e Tommy Vee Carolina Marconi, all’epoca, si è sfogata con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, “Chi”, raccontando come mai fossero arrivati al capolinea: “Non vedo Tommy da due mesi. La separazione è causata dagli impegni di lavoro che ci hanno tenuti lontani”. In quello stesso periodo, Carolina si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Una delle coppie più amate della storia del Grande Fratello: entrambi bellissimi, dal carattere forte e soprattutto molto innamorati.Vee sono rimasti nel cuore di tutti i fan della trasmissione. Ma come mai èla loro storia? E’ stata proprioa svelare alcuni dettagli del loro rapporto… “Troppo lontani”, le parole diVee, all’epoca, si è sfogata con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, “Chi”, raccontando come mai fossero arrivati al capolinea: “Non vedoda due mesi. La separazione è causata dagli impegni di lavoro che ci hanno tenuti lontani”. In quello stesso periodo,si è ...

