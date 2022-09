Caro Mancini, ci sono anche italiani che giocano in Europa come il “friulano” Rupil nel Mainz (Di giovedì 22 settembre 2022) Cari Napolisti, ho appena letto un articolo che riporta le dichiarazioni di Oscar Damiani, professionista che stimo moltissimo e che riprende il discorso lanciato dal ct Roberto Mancini sulla carenza di giovani da lanciare in Nazionale: troppi stranieri in Italia, dicono. Mi trovo, in questo caso, in totale disaccordo sia con Damiani che con Mancini (pure meritevole di grande stima): ci sono tanti stranieri in Italia, è vero, ma abbiamo anche tanti giovani italiani che nascono, crescono e giocano all’estero; è l’Unione Europea, bellezza. Posso, ad esempio, fare io stesso un nome: Timothé Rupil, centrocampista del Mainz (squadra di Bundesliga), attualmente nel giro della Nazionale lussemburghese Under 21: Rupil ha 19 anni e doppia ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) Cari Napolisti, ho appena letto un articolo che riporta le dichiarazioni di Oscar Damiani, professionista che stimo moltissimo e che riprende il discorso lanciato dal ct Robertosulla carenza di giovani da lanciare in Nazionale: troppi stranieri in Italia, dicono. Mi trovo, in questo caso, in totale disaccordo sia con Damiani che con(pure meritevole di grande stima): citanti stranieri in Italia, è vero, ma abbiamotanti giovaniche nascono, crescono eall’estero; è l’Unione Europea, bellezza. Posso, ad esempio, fare io stesso un nome: Timothé, centrocampista del(squadra di Bundesliga), attualmente nel giro della Nazionale lussemburghese Under 21:ha 19 anni e doppia ...

