Caro bollette, il Trentino regala 180 euro prima del voto: uno spot elettorale senza senso (Di giovedì 22 settembre 2022) La crisi che sta colpendo famiglie e imprese, sotto il profilo dei costi energetici, sta diventando anche fonte di sfruttamento per la campagna elettorale. Molte le richieste, nell’autonomo Trentino, avanzate dai rappresentanti delle varie categorie, commercianti, ristoratori, albergatori, industriali e artigiani, affinché la politica trentina prenda in carico interventi di aiuto economico, poiché molte imprese sono davvero a rischio fallimento per l’esponenziale crescita dei costi energetici. E che succede da parte dell’esecutivo provinciale Trentino? Ebbene, si apprende che ci sia un “tesoretto” di circa cento milioni di euro, direttamente gestibili dalla giunta provinciale stessa; tali denari pubblici derivano da varie economie gestionali e riserve di bilancio, ma non è questo il punto; il fatto è che ci sono e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) La crisi che sta colpendo famiglie e imprese, sotto il profilo dei costi energetici, sta diventando anche fonte di sfruttamento per la campagna. Molte le richieste, nell’autonomo, avanzate dai rappresentanti delle varie categorie, commercianti, ristoratori, albergatori, industriali e artigiani, affinché la politica trentina prenda in carico interventi di aiuto economico, poiché molte imprese sono davvero a rischio fallimento per l’esponenziale crescita dei costi energetici. E che succede da parte dell’esecutivo provinciale? Ebbene, si apprende che ci sia un “tesoretto” di circa cento milioni di, direttamente gestibili dalla giunta provinciale stessa; tali denari pubblici derivano da varie economie gestionali e riserve di bilancio, ma non è questo il punto; il fatto è che ci sono e ...

ItaliaViva : “La nostra missione è far tornare la politica una cosa seria, per il 25 settembre ma sopratutto dopo. Il bisogno di… - mattino5 : 'Il nuovo governo se va bene ce l'hai tra 40 giorni, in questi giorni quante imprese chiuderanno?' La riflessione… - isabellarauti : A #parabiago incontro elettorale sulla crisi energetica; le proposte di @FratellidItalia contro il caro bollette. T… - RoccoRavildi1 : @ChanceGardiner Votate gente, votate.?? Non ti vaccini? Non lavori. Tu impresa hai aderito di tuo al SISTEMA GLOBALE… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Quando nel luglio del 2008 venne presentato il progetto, il geriatra Antonio Guaita, direttore della… -