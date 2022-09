Caro bollette, il maxi piano inglese che fa impallidire l’Europa (Di giovedì 22 settembre 2022) Vi ricordate le catastrofistiche previsioni, in cui erano specializzati i media di sinistra, sul rapido tracollo della Gran Bretagna dopo la Brexit? Erano più o meno come quelle odierne sulla probabile vittoria del centrodestra alle elezioni di domenica prossima. Quel che è sicuro sulle prime è che non solo le catastrofi annunciate non si sono verificate, ma che oggi i sudditi di sua maestà Carlo stanno affrontando la crisi energetica che incombe su tutta l’Europa con una marcia formidabile. Il loro piglio è così rapido e deciso da far impallidire una Unione Europea completamente nel pallone. Mentre fra Bruxelles e Strasburgo si discute a vuoto di price cap, “tetti”, sanzioni, e mentre come al solito ogni Paese cura i suoi soli interessi nazionali in barba all’ ipocritamente decantato solidarismo paneuropeo, il governo di Liz Truss, appena insediato, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 22 settembre 2022) Vi ricordate le catastrofistiche previsioni, in cui erano specializzati i media di sinistra, sul rapido tracollo della Gran Bretagna dopo la Brexit? Erano più o meno come quelle odierne sulla probabile vittoria del centrodestra alle elezioni di domenica prossima. Quel che è sicuro sulle prime è che non solo le catastrofi annunciate non si sono verificate, ma che oggi i sudditi di sua maestà Carlo stanno affrontando la crisi energetica che incombe su tuttacon una marcia formidabile. Il loro piglio è così rapido e deciso da faruna Unione Europea completamente nel pallone. Mentre fra Bruxelles e Strasburgo si discute a vuoto di price cap, “tetti”, sanzioni, e mentre come al solito ogni Paese cura i suoi soli interessi nazionali in barba all’ ipocritamente decantato solidarismo paneuropeo, il governo di Liz Truss, appena insediato, ...

ItaliaViva : “La nostra missione è far tornare la politica una cosa seria, per il 25 settembre ma sopratutto dopo. Il bisogno di… - mattino5 : 'Il nuovo governo se va bene ce l'hai tra 40 giorni, in questi giorni quante imprese chiuderanno?' La riflessione… - isabellarauti : A #parabiago incontro elettorale sulla crisi energetica; le proposte di @FratellidItalia contro il caro bollette. T… - LG_1974 : @scioltokane @G13Giuliano @dorinileonardo Invece ci sono molti più italiani a cui tutti i fasciorussi figli di PuTT… - DiplomaziaTW : RT @scenarieconomic: 10 mila persone protestano in Belgio contro il caro bollette, in preparazione di uno sciopero generale. Paesi europei… -