Caro affitti, a Bergamo solo il 30% delle case ha un canone mensile sotto i 750 euro (Di giovedì 22 settembre 2022) Bergamo. Venezia e Milano sono le città più "esclusive", nel senso che è davvero bassissima la percentuale di case in affitto con un canone inferiore ai 750 euro al mese: rispettivamente il 3 e 4%. A Bergamo la quota sale al 30%, ma è comunque uno dei capoluoghi più cari in Italia secondo un recente sondaggio di Idealista. "Rispetto al 2021 il prezzo medio in città è salito del 5,2% – spiega Vincenzo De Tommaso, responsabile dell'Ufficio Studi del portale -. Per un trilocale, la tipologia d'affitto più richiesta, bisogna sborsare mediamente 1.050 euro al mese, quando lo stipendio medio in Italia si aggira attorno ai 1.500 euro". Il portale ha analizzato tutti gli immobili presenti nel suo database di affitti fino ad agosto 2022.

