Carenza CO2, anche Menabrea ferma la produzione (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set – La birra Menabrea si ferma, come riporta Tgcom24. E la causa è ancora una volta la Carenza di anidride carbonica, che già aveva generato problemi per la produzione dell'acqua frizzante. Menabrea di Biella si ferma ÌÈ la fabbrica della Menabrea a Biella a fermarsi. I vertici dell'azienda così commentano:" "La Carenza di CO2 è un problema anche da noi". Dunque, anche il settore della birra sta accusando dei problemi che, prima, avevano già investito molte delle produzioni di bevande gassate. Le preparazioni industriali, rispetto a quelle artigianali, sono quelle che accusano di più il colpo. L'artigianato, infatti, impiega processi più naturali, inerenenti alle fermentazioni, a differenza ...

