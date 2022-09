Cara Delevingne, la situazione è sempre più grave: nel mirino Amber Heard (Di giovedì 22 settembre 2022) Peggiora di giorno in giorno la situazione di Cara Delevingne, rinchiusa da giorni in casa per una pesante depressione che pare l’affligga da mesi. L’abuso di sostanze, purtroppo, sembra abbia un peso importante in questa vicenda, nella quale si aggiunge un nome inaspettato: quello di Amber Heard. Secondo fonti vicine alla modella, sarebbe stata l’attrice a introdurla in un circolo vizioso di droga e incontri sessuali, dal quale Cara ne sarebbe uscita a pezzi. Cara Delevingne: la depressione, la droga, il pianto di Margot Robbie Nelle ultime settimane le immagini di Cara Delevingne che vagava per strada, in stato confusionale, ha preoccupato tutti, tanto da far partire un allarme sulle sue condizioni di salute. Si è ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 settembre 2022) Peggiora di giorno in giorno ladi, rinchiusa da giorni in casa per una pesante depressione che pare l’affligga da mesi. L’abuso di sostanze, purtroppo, sembra abbia un peso importante in questa vicenda, nella quale si aggiunge un nome inaspettato: quello di. Secondo fonti vicine alla modella, sarebbe stata l’attrice a introdurla in un circolo vizioso di droga e incontri sessuali, dal qualene sarebbe uscita a pezzi.: la depressione, la droga, il pianto di Margot Robbie Nelle ultime settimane le immagini diche vagava per strada, in stato confusionale, ha preoccupato tutti, tanto da far partire un allarme sulle sue condizioni di salute. Si è ...

craxzti : Cara Delevingne e l'abuso di droghe pesanti, dietro ci sarebbe Amber Heard (ex di Depp) - RegalinoV : Amber Heard di nuovo nell’occhio del ciclone: è colpevole della tossicodipendenza di Cara Delevingne?… - redazionerumors : L'attrice ed ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard, è stata accusata di aver portato la top model Cara Delevingne a… - LawrenceSteph11 : RT @We_Are_Legends1: Margot Robbie è andata a casa di Cara Delevingne e ne è uscita piangendo, se questa non è amicizia non so cosa sia. S… - praisedthelord : Ora si cerca pure di infangare il nome di Amber Heard (come se non lo fosse già) sfruttando la delicata situazione… -