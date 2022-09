Capricorno (Di giovedì 22 settembre 2022) Il poeta William Stafford, del , scriveva: “Dire cose che non è necessario dire indebolisce il tuo discorso. Ascoltare cose che non hai bisogno di ascoltare indebolisce il tuo udito”. Nelle prossime settimane, , dovresti... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) Il poeta William Stafford, del , scriveva: “Dire cose che non è necessario dire indebolisce il tuo discorso. Ascoltare cose che non hai bisogno di ascoltare indebolisce il tuo udito”. Nelle prossime settimane, , dovresti... Leggi

fvckafakesmilez : a parte me che sono ariete, luna in capricorno e venere in acquario, tra s., a. e l. si nascondono due segni di ter… - tragi_com78 : Sagittario, i vostri amici non sempre gradiscono le vostre frecciatine. Capricorno, giornataccia: per un pelo però… - MicheleJRomano : RT @Capricornovf: #capricorno Giove si trova ancora in aspetto disarmonico nel segno dell'Ariete. Non la... - itsaboutlou : pensando ancora a zayn che sceglie come tema pepa pig per il compleanno di khai ?? questi uomini capricorno proprio… - ciccio_1990 : Oroscopo Pausiniano del giorno (22/09/2022): Capricorno ?? - Capricorno -