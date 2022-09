Canottaggio, Mondiali 2022: brilla solo il 4 di coppia, Oppo-Ruta in finale, delusione per le donne (Di giovedì 22 settembre 2022) Oggi, giovedì 22 settembre, si disputa la quinta giornata dei Mondiali senior 2022 di Canottaggio: a Racice, in Repubblica Ceca, nella sessione mattutina erano nove gli equipaggi italiani in gara, tutti impegnati nelle semifinali. Il bilancio è di quattro barche in finale e cinque in finale per il 7° posto. Canottaggio SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio pesi leggeri maschile Pietro Ruta e Stefano Oppo chiudono in seconda posizione nella prima semifinale in 6’28?21, alle spalle della Repubblica Ceca (6’26?94) e staccano il pass per la finale. Quarto crono assoluto per gli azzurri: meglio dell’Italia anche Irlanda (6’24?41) e Svizzera (6’26?24). Il quattro di coppia maschile di Nicolò Carucci, Andrea ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Oggi, giovedì 22 settembre, si disputa la quinta giornata deiseniordi: a Racice, in Repubblica Ceca, nella sessione mattutina erano nove gli equipaggi italiani in gara, tutti impegnati nelle semifinali. Il bilancio è di quattro barche ine cinque inper il 7° posto.SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio pesi leggeri maschile Pietroe Stefanochiudono in seconda posizione nella prima semiin 6’28?21, alle spalle della Repubblica Ceca (6’26?94) e staccano il pass per la. Quarto crono assoluto per gli azzurri: meglio dell’Italia anche Irlanda (6’24?41) e Svizzera (6’26?24). Il quattro dimaschile di Nicolò Carucci, Andrea ...

