Campania | De Luca | “Pronti altri 50 milioni per le imprese agricole”

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 22 settembre 2022) Buone notizie per ledella. La Regione, infatti, ha annunciato di aver recuperato risorse pari a 50di euro. Serviranno a sostenere quelledel territorio i cui progetti sono stati ritenuti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria. Il riferimento è al Bando 4.1.1. del PSR2014/2020. Nuove L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.