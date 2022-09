Campagna di Confindustria contro il Dl Aiuti-bis: “Tassa da 2 miliardi per imprese medicali”. Ma è il recupero degli extra-profitti 2015-2018 (Di giovedì 22 settembre 2022) “Decreto Aiuti-bis: con il payback una Tassa da 2 miliardi alle imprese delle tecnologie per la salute”. Sui giornali è apparsa una comunicazione a pagamento di Confindustria che vuole attirare l’attenzione sul rischio che corrono le imprese medicali a causa di ingiuste pretese del governo, per altro non proprio inviso agli industriali. A leggerla sembra che a Roma, di punto in bianco, abbiano deciso di mandare gambe all’aria il settore, ipotecando posti di lavoro e addirittura la “continuità delle forniture al sistema sanitario nazionale”. L’allarme prosegue così: “Il decreto introduce un sistema di Tassazione pensato otto anni fa e mai applicato perché ritenuto iniquo, che obbliga le imprese a un esborso superiore a due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) “Decreto-bis: con il payback unada 2alledelle tecnologie per la salute”. Sui giornali è apparsa una comunicazione a pagamento diche vuole attirare l’attenzione sul rischio che corrono lea causa di ingiuste pretese del governo, per altro non proprio inviso agli industriali. A leggerla sembra che a Roma, di punto in bianco, abbiano deciso di mandare gambe all’aria il settore, ipotecando posti di lavoro e addirittura la “continuità delle forniture al sistema sanitario nazionale”. L’allarme prosegue così: “Il decreto introduce un sistema dizione pensato otto anni fa e mai applicato perché ritenuto iniquo, che obbliga lea un esborso superiore a due ...

fattoquotidiano : Campagna di Confindustria contro il Dl Aiuti-bis: “Tassa da 2 miliardi per imprese medicali”. Ma è il recupero degl… - confalb : Dopo aver scritto ai partiti arrivano le dichiarazioni a commento degli esponenti politici. Antonio Misiani del… - AndreaM99022068 : @PieroGhostB00st @fattoquotidiano Io trovo voto di scambio i milioni che i cittadini hanno sempre dato a Confindust… - AnsaMarche : Confindustria Fermo diventa social con Piero Massino Macchini. Campagna con tre video dedicati a imprese, borghi e… - gjscco : RT @Mariaro84538838: Renzi jet e la campagna d'odio..strizza l occhio a mafia e lobby con il no al giustizialismo. Zero contenuti solo odi… -