Calendario Mondiali ciclismo 2022: orari 23 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo i primi quattro giorni dedicati alle prove a cronometro, i Mondiali di ciclismo di scena a Wollongong puntano la propria attenzione sulle gare in linea. Durante la nottata italiana tra il 22 ed il 23 settembre verranno assegnati i titoli iridati maschili juniores ed Under23. Le corse si svolgeranno entrambe su un circuito di 17 chilometri, identico per entrambe le categorie. Previsto dunque lo strappo di Mount Pleasant, di 1100 metri all’8,6% e pendenza massima del 14%; l’unica differenza è la lunghezza della gara, 136 i chilometri per gli juniores (8 giri), 170 per gli Under23 (10 giri). Mondiali ciclismo 2022, programma 23 settembre ED italiani IN gara 0.15: prova in linea juniores – Dario Igor ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo i primi quattro giorni dedicati alle prove a cronometro, ididi scena a Wollongong puntano la propria attenzione sulle gare in linea. Durante la nottata italiana tra il 22 ed il 23verranno assegnati i titoli iridati maschili juniores ed Under23. Le corse si svolgeranno entrambe su un circuito di 17 chilometri, identico per entrambe le categorie. Previsto dunque lo strappo di Mount Pleasant, di 1100 metri all’8,6% e pendenza massima del 14%; l’unica differenza è la lunghezza della, 136 i chilometri per gli juniores (8 giri), 170 per gli Under23 (10 giri).23EDIN0.15: prova in linea juniores – Dario Igor ...

zazoomblog : Calendario Mondiali canottaggio 2022 oggi: orari 22 settembre programma tv streaming italiani in gara -… - LucaZucchetti98 : RT @AloBrasil1974: Non oso immaginare il “conto” da pagare dei club di serie A al ritorno dei propri giocatori dalle rispettive nazionali.… - ZlatanSs89 : RT @AloBrasil1974: Non oso immaginare il “conto” da pagare dei club di serie A al ritorno dei propri giocatori dalle rispettive nazionali.… - SLollo82 : RT @AloBrasil1974: Non oso immaginare il “conto” da pagare dei club di serie A al ritorno dei propri giocatori dalle rispettive nazionali.… - AloBrasil1974 : Non oso immaginare il “conto” da pagare dei club di serie A al ritorno dei propri giocatori dalle rispettive nazion… -