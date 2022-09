Calcio:Napoli;Politano,distrazione legamento out 3 settimane (Di giovedì 22 settembre 2022) distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. Questa la diagnosi dell'infortunio di Matteo Politano che oggi è stato visitato dallo staff medico del Napoli. Per l'esterno, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022)delperoneo astragalico anteriore destro. Questa la diagnosi dell'infortunio di Matteo Politano che oggi è stato visitato dallo staff medico del Napoli. Per l'esterno, ...

