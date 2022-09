Calciomercato Milan, si cerca il bomber del futuro: due nomi in pole su tutti (Di giovedì 22 settembre 2022) Calciomercato Milan, si cerca il bomber del futuro: due nomi sulla lista dei rossoneri sono al momento in pole Secondo quanto riferito da Tuttosport Maldini e Massara hanno avuto l’ok da parte della società per un grande investimento in attacco per la prossima estate. In molti hanno pensato che il Milan avrebbe dovuto acquistare una punta già nel mercato appena trascorso, ma i dirigenti una volta ingaggiato a parametro zero Origi, hanno deciso di destinare il grosso del budget a disposizione sul fantasista belga, avendo già in organico Giroud, Rebic e il giovane Lazetic, oltre ovviamente a Ibrahimovic. Piace molto anche la rivelazione dell’Ajax Mohamed Kudus, 22enne ghanese specializzato in diversi ruoli e che ha realizzato 7 gol nelle prime 10 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022), siildel: duesulla lista dei rossoneri sono al momento inSecondo quanto riferito da Tuttosport Maldini e Massara hanno avuto l’ok da parte della società per un grande investimento in attacco per la prossima estate. In molti hanno pensato che ilavrebbe dovuto acquistare una punta già nel mercato appena trascorso, ma i dirigenti una volta ingaggiato a parametro zero Origi, hanno deciso di destinare il grosso del budget a disposizione sul fantasista belga, avendo già in organico Giroud, Rebic e il giovane Lazetic, oltre ovviamente a Ibrahimovic. Piace molto anche la rivelazione dell’Ajax Mohamed Kudus, 22enne ghanese specializzato in diversi ruoli e che ha realizzato 7 gol nelle prime 10 ...

