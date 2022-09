Calciomercato Lazio: concorrenza inglese per Valeri (Di giovedì 22 settembre 2022) Calciomercato Lazio, piace il terzino della Cremonese Valeri, ma su di lui c’è anche l’interesse del Nottingham Forest Emanuele Valeri, terzino della Cremonese, resta nel mirino della Lazio, squadra nelle cui giovanili il ragazzo è cresciuto. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, Tare e Lotito sul terzino grigiorosso c’è anche l’interesse del Nottingham Forest che potrebbe provare a portare il difensore in Inghilterra già nel prossimo mese di gennaio. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SU LazioNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022), piace il terzino della Cremonese, ma su di lui c’è anche l’interesse del Nottingham Forest Emanuele, terzino della Cremonese, resta nel mirino della, squadra nelle cui giovanili il ragazzo è cresciuto. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, Tare e Lotito sul terzino grigiorosso c’è anche l’interesse del Nottingham Forest che potrebbe provare a portare il difensore in Inghilterra già nel prossimo mese di gennaio. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Milinkovic Juve, nuova mossa di Lotito. ULTIME - - persemprecalcio : ??? La #Lazio sta già pensando al rinnovo di #MilinkovicSavic, ma il procuratore del serbo sembra non essere dello s… - VittorioCampa : RT @VittorioCampa: Un terzino a gennaio? || Calciomercato Lazio - TUTTOJUVE_COM : Corsport - La Lazio spinge per il rinnovo di Milinkovic-Savic - LazionewsEu : Calciomercato #Lazio, sirene inglesi per #Valeri -