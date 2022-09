Calcio under 21, Italia - Inghilterra 0 - 2: la doppietta di Brewster stende gli azzurrini (Di giovedì 22 settembre 2022) La formazione di Nicolato incassa due reti nei primi 5' e poi reagisce, ma non riesce a trovare la via del gol. Nel finale espulso ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) La formazione di Nicolato incassa due reti nei primi 5' e poi reagisce, ma non riesce a trovare la via del gol. Nel finale espulso ...

SportRepubblica : Under 21, l'Italia paga un inizio da incubo: l'Inghilterra la chiude in 5', 2-0 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Nicolato: 'Questa è una sconfitta che mi soddisfa più di tante altre vittorie' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Nicolato: 'Questa è una sconfitta che mi soddisfa più di tante altre vittorie' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Nicolato: 'Questa è una sconfitta che mi soddisfa più di tante altre vittorie' - apetrazzuolo : UNDER 21 - Nicolato: 'Questa è una sconfitta che mi soddisfa più di tante altre vittorie' -