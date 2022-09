Calcio: Nazionale, azzurre giocheranno in amichevole con il Brasile il 10 ottobre a Genova (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Un mese dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale del 2023, raggiunta grazie al successo sulla Romania nell'ultima gara del girone giocata a Ferrara, le azzurre iniziano il loro percorso di avvicinamento al torneo iridato con un'amichevole di prestigio. Lunedì 10 ottobre alle 18.30 (diretta su Rai 2) allo stadio ‘Luigi Ferraris' di Genova l'Italia affronterà il Brasile, la più titolata tra le nazionali sudamericane che attualmente occupa il nono posto del Ranking Fifa. La selezione verdeoro ha vinto otto volte la Coppa America, ha ottenuto un secondo posto al Mondiale (nel 2007) e due secondi posti ai Giochi Olimpici (nel 2004 e nel 2008). Si è aggiudicata sei dei sette precedenti disputati con l'Italia, ancora alla ricerca del primo successo. L'ultimo confronto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Un mese dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale del 2023, raggiunta grazie al successo sulla Romania nell'ultima gara del girone giocata a Ferrara, leiniziano il loro percorso di avvicinamento al torneo iridato con un'di prestigio. Lunedì 10alle 18.30 (diretta su Rai 2) allo stadio ‘Luigi Ferraris' dil'Italia affronterà il, la più titolata tra le nazionali sudamericane che attualmente occupa il nono posto del Ranking Fifa. La selezione verdeoro ha vinto otto volte la Coppa America, ha ottenuto un secondo posto al Mondiale (nel 2007) e due secondi posti ai Giochi Olimpici (nel 2004 e nel 2008). Si è aggiudicata sei dei sette precedenti disputati con l'Italia, ancora alla ricerca del primo successo. L'ultimo confronto ...

