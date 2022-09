Calcio: Nations League, soprano Carly Paoli eseguirà inni nazionali prima di Italia-Inghilterra (Di giovedì 22 settembre 2022) Milano, 22 set. - (Adnkronos) - “Per me è sempre un piacere tornare a casa”. Sarà la soprano Carly Paoli, nata nel Nottinghamshire da papà inglese e mamma Italiana (di origini leccesi), a cantare dal vivo gli inni nazionali prima della gara di Nations League tra Italia e Inghilterra in programma venerdì sera a Milano. Carly eseguirà 'God Save the King' e 'Fratelli d'Italia': “Esibirsi in uno stadio pieno di tifosi appassionati sarà un ricordo prezioso che mi porterò dentro – ha raccontato Carly –. Sono entusiasta di cantare di nuovo gli inni di due nazioni che significano così tanto per me. Ho avuto la fortuna di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Milano, 22 set. - (Adnkronos) - “Per me è sempre un piacere tornare a casa”. Sarà la, nata nel Nottinghamshire da papà inglese e mammana (di origini leccesi), a cantare dal vivo glidella gara ditrain programma venerdì sera a Milano.'God Save the King' e 'Fratelli d'': “Esibirsi in uno stadio pieno di tifosi appassionati sarà un ricordo prezioso che mi porterò dentro – ha raccontato–. Sono entusiasta di cantare di nuovo glidi due nazioni che significano così tanto per me. Ho avuto la fortuna di ...

