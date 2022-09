Calcio, Nations League: Italia, 6 punti per sperare nella qualificazione. Ma potrebbero non bastare (Di giovedì 22 settembre 2022) Riparte la Nations League 2022-2023 e per l’Italia sono in arrivo due match di grande importanza, sia per la competizione in sé, sia per provare ad aumentare una autostima che, tra mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, e ultime “scoppole” ricevute, non è propriamente ai massimi livelli. Il programma per gli Azzurri, infatti, vedrà il quinto match del suo raggruppamento, il Gruppo 3, domani sera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro contro l’Inghilterra, prima di chiudere lunedì 26 settembre a Budapest (Puskas Arena) contro l’Ungheria. Due sfide non certo semplici, dalle quali la squadra allenata dal CT Roberto Mancini cercherà di estrarre 6 punti, per puntare al passaggio del turno, come avvenuto nell’edizione precedente. La situazione nel Gruppo 3, tuttavia, è quanto mai ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Riparte la2022-2023 e per l’sono in arrivo due match di grande importanza, sia per la competizione in sé, sia per provare ad aumentare una autostima che, tra mancataai Mondiali di Qatar 2022, e ultime “scoppole” ricevute, non è propriamente ai massimi livelli. Il programma per gli Azzurri, infatti, vedrà il quinto match del suo raggruppamento, il Gruppo 3, domani sera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro contro l’Inghilterra, prima di chiudere lunedì 26 settembre a Budapest (Puskas Arena) contro l’Ungheria. Due sfide non certo semplici, dalle quali la squadra allenata dal CT Roberto Mancini cercherà di estrarre 6, per puntare al passaggio del turno, come avvenuto nell’edizione precedente. La situazione nel Gruppo 3, tuttavia, è quanto mai ...

