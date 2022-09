Calcio Napoli | il tribunale nega l’uso dell’immagine di Maradona sulle maglie

repubblica : Napoli, il tribunale dà ragione agli eredi di Maradona: vietato l'uso di Diego sulle maglie - pisto_gol : In 8 partite, tra coppa e campionato, il gioco del #Napoli ha prodotto 20 gol, 15 assist e 20 punti Semplicemente,… - ItalianSerieA : Post: Lega dei Campioni: Biglietti SSC Napoli – Rangers FC, 2022-10-26, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli, Ita… - 1926_cri : @Totore83 @MirkoFr Ma il calcio è pieno di partite strane. Il Napoli l'anno scorso 30 tiri in porta partita dominat… - Luxgraph : La verità di Higuain: 'Ho vissuto 15 anni in maniera innaturale' -

CalcioNapoli24

... per il post ritiro: credo che non resterò nel mondo del, che mi ha fatto vivere 15 anni in maniera innaturale: oggi ho altri interessi ". Parola di Gonzalo Higuain . L'ex bomber di, ...... poco dopo aver rilevato proprio Raspadori, Nessuna emergenza dunque, ma è chiaro che alserve il miglior Osimhen. Come sta l'attaccante Di sicuro salterà la partita col Torino alla ripresa ... Fedele: "Sono convinto di una cosa: il Napoli ha un Presidente troppo forte!" Il crollo con l’Ajax viene visto come metafora della fine di un sogno ma anche di un ... Complice l’eliminazione della Juventus, il Napoli è l’unica squadra italiana ancora in gioco in Europa. I ...Dopo l’eliminazione dall’Europa League è l’ora dei processi in casa Napoli e il primo giocatore a finire sul banco degli imputati è ovviamente Lorenzo ...