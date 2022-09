Calcio: Galliani 'Scappato nel Duomo di Monza dopo gol Gytkjaer a Juve' (Di giovedì 22 settembre 2022) "Palladino? Si vede che è uno che ha buona sorte" TRENTO - L'emozione è ancora forte, con la rete di Gytkjaer che ha piegato la Juventus regalando il primo, storico successo del Monza in Serie A. ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) "Palladino? Si vede che è uno che ha buona sorte" TRENTO - L'emozione è ancora forte, con la rete diche ha piegato lantus regalando il primo, storico successo delin Serie A. ...

sportface2016 : #MonzaJuventus 1-0, Raffaele #Palladino: '#Galliani ha pianto e #Berlusconi si è emozionato, giornata incredibile' - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Monza, #Galliani: 'Dopo il gol con la #Juventus sono scappato nel Duomo, parlavo con l'arciprete e mi hanno detto che a… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Gytkjaer è il più importante per i brianzoli in 110 anni' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Gytkjaer è il più importante per i brianzoli in 110 anni' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Gytkjaer è il più importante per i brianzoli in 110 anni' -