Calcio Femminile, l’Italia gioca con il Brasile a Genova (Di giovedì 22 settembre 2022) Un mese dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale del 2023, raggiunta grazie al successo sulla Romania nell’ultima gara del girone giocata a Ferrara, le Azzurre iniziano il loro percorso di avvicinamento al torneo iridato Femminile con un’amichevole di prestigio. Lunedì 10 ottobre alle 18.30 (diretta su Rai 2) allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova l’Italia affronterà il Brasile, la più titolata tra le nazionali sudamericane che attualmente occupa il nono posto del Ranking FIFA. La selezione verdeoro ha vinto otto volte la Coppa America, ha ottenuto un secondo posto al Mondiale (nel 2007) e due secondi posti ai Giochi Olimpici (nel 2004 e nel 2008). Si è aggiudicata sei dei sette precedenti disputati con l’Italia, ancora alla ricerca del primo successo. L’ultimo confronto risale ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 22 settembre 2022) Un mese dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale del 2023, raggiunta grazie al successo sulla Romania nell’ultima gara del gironeta a Ferrara, le Azzurre iniziano il loro percorso di avvicinamento al torneo iridatocon un’amichevole di prestigio. Lunedì 10 ottobre alle 18.30 (diretta su Rai 2) allo stadio ‘Luigi Ferraris’ diaffronterà il, la più titolata tra le nazionali sudamericane che attualmente occupa il nono posto del Ranking FIFA. La selezione verdeoro ha vinto otto volte la Coppa America, ha ottenuto un secondo posto al Mondiale (nel 2007) e due secondi posti ai Giochi Olimpici (nel 2004 e nel 2008). Si è aggiudicata sei dei sette precedenti disputati con, ancora alla ricerca del primo successo. L’ultimo confronto risale ...

