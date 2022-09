Buone ragioni per partecipare ad un open day a scuola: un esempio di progetto di orientamento e continuità in un istituto comprensivo (Di giovedì 22 settembre 2022) L’“open day a scuola” è senza ombra di dubbio una delle migliori procedure adottate dalle scuole, anche italiane, per aprire la scuola al territorio, per presentare la scuola alla comunità. Organizzare l’open day a scuola (naturalmente più se ne fanno meglio è) significa ispirare fiducia e spingere verso un approccio delle famiglie curioso verso la scuola e, soprattutto, nei futuri studenti, in coloro cioè che dovranno scegliere l’istituzione scolastica per viverla nella loro compiutezza, anche quelli più piccoli. Con l’open day si fa comprendere cosa si fa nella scuola, nei suoi laboratori e nelle sue aule speciali, ed illustrare le metodologie, anche innovative (se ve ne sono) che si utilizzano. Si tratta di un aspetto ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) L’“day a” è senza ombra di dubbio una delle migliori procedure adottate dalle scuole, anche italiane, per aprire laal territorio, per presentare laalla comunità. Organizzare l’day a(naturalmente più se ne fanno meglio è) significa ispirare fiducia e spingere verso un approccio delle famiglie curioso verso lae, soprattutto, nei futuri studenti, in coloro cioè che dovranno scegliere l’istituzione scolastica per viverla nella loro compiutezza, anche quelli più piccoli. Con l’day si fa comprendere cosa si fa nella, nei suoi laboratori e nelle sue aule speciali, ed illustrare le metodologie, anche innovative (se ve ne sono) che si utilizzano. Si tratta di un aspetto ...

orizzontescuola : Buone ragioni per partecipare ad un open day a scuola: un esempio di progetto di orientamento e continuità in un is… - CarloAlfredoMa1 : @crisalidemalva Ma certo, dammi 3 buone ragioni - robymes : @AlfonsoFuggetta @AlexBream @capotribu Con chiave primaria intendiamo proprio il campo tecnico che fa da identifica… - lamezzastagione : @robymes @Eurosport_IT Comunque ci sono buone ragioni per ritenere Federer il migliore di ogni tempo, non trovi? - RODOLFOPRENESTI : @EugenioCardi @PaoloPichierri hanno le buone ragioni quelli che come te ritwittano televendite ucro nato .. -