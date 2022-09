Buffon show si tuffa sul palco | ' 44 anni | età dell' oro Mai la Champions? Chi se ne importa'

sportli26181512 : Buffon show: '44 anni, età dell'oro. Mai la Champions? Chi se ne importa'. E si tuffa sul palco: Buffon show: '44 a… - Gazzetta_it : Buffon show: '44 anni, età dell'oro. Mai la Champions? Chi se ne importa'. E si tuffa sul palco -

Felice Federer ha smesso,invece tira dritto: "Io ho continuato a giocare per tante ragioni, mi sento ancora forte e competitivo e chi si sente così non deve smettere, non voglio andare al ...Daglidurante le dirette della Bobo TV insieme a Vieri, Ventola e Adani, a quello di martedì sera su ... Il messaggio durissimo di Ronaldo al barese Così Cassano ha chiamato Gigi'e gli ho ... Buffon show: "44 anni, età dell'oro. Mai la Champions Chi se ne importa". E si tuffa sul palco Federer ha smesso, Buffon invece tira dritto: "Io ho continuato a giocare per tante ragioni, mi sento ancora forte e competitivo e chi si sente così non deve smettere, non voglio andare al centro ...Da oggi e per quattro giorni i più grandi campioni dello sport si alterneranno sui palchi e nelle piazze trentine. Si comincia con il portiere che in tanti reputano come il migliore della storia del c ...