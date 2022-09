Buffon: «Non mi servono 8 Champions per ricordarmi quanto sono forte» (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex portiere della Juventus Gigi Buffon ha parlato al Festival dello sport di Trento, tornando sulla grande carriera disputata. Le dichiarazioni RITIRO – «Continuo a giocare per tante ragioni. Perché mi sento ancora forte e competitivo e perché sono nell’età dell’oro dello sportivo. Mi spiego: ho una età tale in cui posso anche decidere di smettere quando voglio. sono padrone del mio tempo. Le mie scelte hanno sempre avuto un senso. Come essere tornato a Parma, perché sono un uomo felice nel vedere il tifoso quanto è orgoglioso vedermi di nuovo in porta con i gialloblù. Nella vita ho vinto tanto ma ho anche rinunciato ad altri titoli. sono felicissimo di essermi battuto per vincerli ma personalmente per me i successi li ho ottenuti anche con l’affetto della gente. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex portiere della Juventus Gigiha parlato al Festival dello sport di Trento, tornando sulla grande carriera disputata. Le dichiarazioni RITIRO – «Continuo a giocare per tante ragioni. Perché mi sento ancorae competitivo e perchénell’età dell’oro dello sportivo. Mi spiego: ho una età tale in cui posso anche decidere di smettere quando voglio.padrone del mio tempo. Le mie scelte hanno sempre avuto un senso. Come essere tornato a Parma, perchéun uomo felice nel vedere il tifosoè orgoglioso vedermi di nuovo in porta con i gialloblù. Nella vita ho vinto tanto ma ho anche rinunciato ad altri titoli.felicissimo di essermi battuto per vincerli ma personalmente per me i successi li ho ottenuti anche con l’affetto della gente. ...

Rosa_Pileggi : RT @junews24com: Buffon: «Non mi servono 8 Champions. Con il blocco storico della Juve...» - - cmdotcom : #Buffon: 'Non mi servono 8 #ChampionsLeague, so quanto sono forte anche senza. Continuo per tre ragioni' - junews24com : Buffon: «Non mi servono 8 Champions. Con il blocco storico della Juve...» - - iovabbe_mavoi : RT @Luca_Cilli: Ancora #Buffon: 'Questione di DNA della squadra e dei singoli individui. Non tutti possono avere il DNA della Juventus, un… - ZonaBianconeri : RT @Luca_Cilli: Il portiere del @1913parmacalcio #Buffon: 'La #Juventus di oggi? Cosa vuoi che dica? Non posso dire nulla perché in questo… -