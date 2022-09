Bufera ad Amici | Veronica Peparini sbotta | “Mi hanno pugnalata alle spalle Ecco chi mi ha voluta fuori” Lo sfogo choc

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 22 settembre 2022):La nuova edizione di, amatissimo talent show di Maria De Filippi, ha aperto le porte della scuola domenica 18 settembre con la prima puntata su canale 5. Tante sono le novità del programma, in particolare quelle riguardanti i prof. Dietro ai banchi dei coach, infatti, abbiamo ritrovato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, Arisa ed Emanuel Lo. Dunque, non abbiamo rivistoed Anna Pettinelli. Se per quest’ultima non è stata una sorpresa siccome aveva già preannunciato di voler tornare a fare il suo lavoro in radio, suqualcosa non torna., dopo tanti anni di collaborazione ad, è stata fatta...