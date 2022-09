Brindisi | bimbo morto dopo aver bevuto varechina | indagata la mamma - Cronaca - quotidiano net

infoitinterno : Brindisi, bimbo morto per varichina: disposta autopsia - himeralive : Il bambino di 6 anni di Francavilla Fontana (Brindisi), non ce l’ha fatta. Lo scorso 18 luglio ingerì causalme… - PugliaReporter : Morto a Bari il bimbo che ingerì varichina, la madre tentò il suicidio. La tragedia nel brindisino: - TeleAppula : Bimbo di 2 anni ingerisce hashish in casa,ricoverato a Lecce - GiuseppeAnacle2 : Bevve varechina al posto dell'acqua: muore bimbo di 6 anni ricoverato al Giovanni XXIII Il piccolo era originario… -

E' accusata di omicidio colposo in cooperazione. Bevve anche lei la varechina in preda al panico e si lanciò dal terzo piano. Autopsia fissata per il 27 ...Nei giorni scorsi la madre della 41enne è stata ascoltata in Procura, a, dove pende ... che ha visto crescere unche oggi non c'è più'. Queste le parole del sindaco di Francavilla ...E' accusata di omicidio colposo in cooperazione. Bevve anche lei la varechina in preda al panico e si lanciò dal terzo piano. Autopsia fissata per il 27 settembre ...Notizie Bari. Bimbo di 6 anni morto dopo aver bevuto varechina: madre indagata per omicidio colposo in cooperazione ...