(Di giovedì 22 settembre 2022), azienda leader della distribuzione organizzata, che fa parte del gruppo ADEO, 1° leader europeo e 3° a livello mondiale nel settore habitat, fai da te e miglioramento della qualità della vita, offre opportunità di lavoro a 90 diverse figure per i punti vendita in. Leriguardano Assistenti all’Accoglienza dei Clienti, che dovranno avere un contatto privilegiato con i clienti stabilendo con loro una relazione unica, accoglierli in cassa gestendo la coda, le criticità ed eventuali anomalie, occuparsi del box informazioni supportando il cliente nella sottoscrizione della carta fedeltà, nella fatturazione e nella gestione dei resi, prendere parte all’organizzazione di iniziative e eventi dedicati ai clienti favorendone la partecipazione e rendere il negozio un punto di riferimento per tutta la ...

isNews_it : BricoCenter: 90 nuove assunzioni in Italia -

LuccaInDiretta

Per verificare tutte le altre posizioni L'articolo completo è consultabile nel sito: http://diariolavoro.com/.html ....di un nuovo percorso immersivo votato all'edutainment per il quale Filmmaster aveva prodotto... Domani dalle 14.00 da, corso gratuito di decoupage aperto a tutti per creare […] ... BricoCenter, 90 nuove assunzioni - Luccaindiretta Cristina Martella, ex responsabile digital di Sodalis Group, entra nella squadra di Gruppo ICR come Digital Marketing Manager ...