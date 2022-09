Brasile, Lula paragona Bolsonaro a Chavez: 'Vuole armare i cittadini, ma il popolo non ha bisogno di armi' (Di giovedì 22 settembre 2022) In Brasile, l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha paragonato all'ex presidente del Venezuela, Hugo Chavez, l'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro, sull'uso delle armi da parte dei comuni ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) In, l'ex presidente Luiz Inacioda Silva hato all'ex presidente del Venezuela, Hugo, l'attuale capo dello Stato, Jair, sull'uso delleda parte dei comuni ...

Internazionale : Il Brasile aspetta Lula. Ha fatto uscire milioni di persone dalla povertà. È stato in carcere e poi scagionato. All… - Marion56607455 : RT @Internazionale: Il Brasile aspetta Lula. Ha fatto uscire milioni di persone dalla povertà. È stato in carcere e poi scagionato. Alle el… - tabellamercatob : RT @Internazionale: Il Brasile aspetta Lula. Ha fatto uscire milioni di persone dalla povertà. È stato in carcere e poi scagionato. Alle el… - Alicestremicia : RT @durezzadelviver: Il 3 ottobre si vota in Brasile, in campo Lula e Bolsonaro. #sapevatelo - faxfax2018 : RT @durezzadelviver: Il 3 ottobre si vota in Brasile, in campo Lula e Bolsonaro. #sapevatelo -