Brad Pitt rivela un film mai andato in porto con Sandra Bullock (Di giovedì 22 settembre 2022) Brad Pitt parla per la prima volta di un film che avrebbe dovuto fare con Sanda Bullock, i due avrebbero dovuto interpretare una coppia divorziata. Brad Pitt ha deciso di aprirsi per la prima volta riguardo un film che aveva in programma di fare con Sandra Bullock, poi mai venuto alla luce. L'attore ha rivelato in un'intervista per British Vogue che i due avrebbero dovuto interpretare una coppia divorziata di presentatori della rete televisiva QVC. "Non avrei saputo come farlo, a meno che non fosse stata una commedia. In realtà, Sandy Sandra Bullock e io abbiamo provato a sviluppare tutta un'idea di una moglie e marito, i quali erano venditori di successo di QVC, ma stavano p er ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022)parla per la prima volta di unche avrebbe dovuto fare con Sanda, i due avrebbero dovuto interpretare una coppia divorziata.ha deciso di aprirsi per la prima volta riguardo unche aveva in programma di fare con, poi mai venuto alla luce. L'attore hato in un'intervista per British Vogue che i due avrebbero dovuto interpretare una coppia divorziata di presentatori della rete televisiva QVC. "Non avrei saputo come farlo, a meno che non fosse stata una commedia. In realtà, Sandye io abbiamo provato a sviluppare tutta un'idea di una moglie e marito, i quali erano venditori di successo di QVC, ma stavano p er ...

