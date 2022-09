Borse, Europa e Wall Street in rosso dopo la Fed. Banca d’Inghilterra alza i tassi di 50 punti (Di giovedì 22 settembre 2022) Il super-dollaro schiaccia lo yen sui minimi da 24 anni e la sterlina sul livello più basso da 37 anni. Euro sotto 0,99. Altra giornata clou per le banche centrali: la Bce conferma ulteriori aumenti nei prossimi mesi Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 22 settembre 2022) Il super-dollaro schiaccia lo yen sui minimi da 24 anni e la sterlina sul livello più basso da 37 anni. Euro sotto 0,99. Altra giornata clou per le banche centrali: la Bce conferma ulteriori aumenti nei prossimi mesi

mummy53690440 : Borse, Europa in rosso dopo la FedMilano sulla parità: corrono le banche - FIRSTonlineTwit : BORSE EUROPEE OGGI: Piazza Affari fa meglio del resto d’Europa grazie alle banche. In rally Unicredit - InvestingItalia : Borse Europa in calo, rialzo aggressivo tassi Fed alimenta timori di recessione - - CaleEuropaEdic : ?? Attive 17 borse di #studio per tirocini Erasmus plus nel settore del #turismo e della #sostenibilità – Malta.… - Affaritaliani : Borse, Europa in forte calo dopo la Fed: Hong Kong ai minimi dal 2011 -