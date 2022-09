Borsa: Milano chiude debole, ma in testa all'Europa ( - 1,07%) (Di giovedì 22 settembre 2022) Piazza Affari ha chiuso in calo ma al di sopra delle altre borse europee, lasciando sul campo l'1,07% a 21.799 punti all'indomani del rialzo di 75 punti base dei tassi della Fed. In ripresa gli scambi,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Piazza Affari ha chiuso in calo ma al di sopra delle altre borse europee, lasciando sul campo l'1,07% a 21.799 punti all'indomani del rialzo di 75 punti base dei tassi della Fed. In ripresa gli scambi,...

fisco24_info : Borsa: Milano chiude debole, ma in testa all'Europa (-1,07%): Spread scende sotto i 220 punti, sprint di Unicredit… - armidmar : ECCO come si paga la guerra contro la Russia, ordine USA- Centra ENI azienda di Stato che con l'aumento del prezz… - infoiteconomia : Borsa Milano poco mossa, meglio d'Europa, al traino Unicredit, giù Stm, utility Da Reuters - InvestingItalia : #Borsa Milano scivola in rosso, corrono banche con UniCredit, giù Stm, Diasorin - - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo, -1,07%: Indice Ftse Mib a quota 21.799 punti -