Borsa: Europa debole nel finale, pesa il Nasdaq, Milano - 0,9% (Di giovedì 22 settembre 2022) Borse europee deboli nel finale con la fiducia dei consumatori dell'Ue in calo oltre le stime a - 28,8 punti. Deboli i listini Usa, a partire dal Nasdaq ( - 1,5%), più cauto invece il Dow Jones ( - 0,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Borse europee deboli nelcon la fiducia dei consumatori dell'Ue in calo oltre le stime a - 28,8 punti. Deboli i listini Usa, a partire dal( - 1,5%), più cauto invece il Dow Jones ( - 0,...

fisco24_info : Borsa: Europa debole nel finale, pesa il Nasdaq, Milano -0,9%: Tensione su titoli di Stato, Spread si assesta sopra… - PuoiFidarti : RT @Marco_dreams: Per quelli che dicevano che le sanzioni colpivano più l’Europa. La borsa di Mosca ha perso il 50% del suo valore in meno… - Dubito_Quin : RT @Marco_dreams: Per quelli che dicevano che le sanzioni colpivano più l’Europa. La borsa di Mosca ha perso il 50% del suo valore in meno… - oratiosky : Il Sole 24 ORE: Borse, Europa e Wall Street in rosso dopo la Fed. Banca d’Inghilterra alza i tassi di 50 punti.… - Alexander76NO : Borse, Europa e Wall Street in rosso dopo la Fed. Banca d’Inghilterra alza i tassi di 50 punti - Il Sole 24 ORE -