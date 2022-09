Bonus psicologo, stanziati più fondi ma attenzione alla scadenza (Di giovedì 22 settembre 2022) Tra le tante misure potenziate del decreto Aiuti bis c’è anche il Bonus psicologo, il contributo pari a 600 euro per ogni cittadino con un reddito inferiore ai 50 mila euro annui che abbia la necessità di pagarsi le sedute di psicoterapia. In particolare, lo ricordiamo, il Bonus si propone di “potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress”. Da quando ha preso il via a fine luglio, il Bonus psicologo ha avuto un boom di richieste e i fondi sono andati esauriti in fretta, portando il governo a rafforzare la dotazione da 10 a 25 milioni di euro, grazie ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 settembre 2022) Tra le tante misure potenziate del decreto Aiuti bis c’è anche il, il contributo pari a 600 euro per ogni cittadino con un reddito inferiore ai 50 mila euro annui che abbia la necessità di pagarsi le sedute di psicoterapia. In particolare, lo ricordiamo, ilsi propone di “potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress”. Da quando ha preso il via a fine luglio, ilha avuto un boom di richieste e isono andati esauriti in fretta, portando il governo a rafforzare la dotazione da 10 a 25 milioni di euro, grazie ...

